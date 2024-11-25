علاء الشريف مديرًا لمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ

علاء الشريف مديرًا لمستشفى دسوق العام في كفر الشي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أمر تكليف حمل رقم 32 لسنة 2024 بتكليف الدكتور علاء الدين بسيوني أحمد الشريف، استشاري جراحة المسالك بالدرجة الأولى التخصصية من المجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، وذلك للقيام بأعمال مدير مستشفى دسوق العام.

وشمل قرار تكليف مدير مستشفى دسوق العام الجديد بتسيير أعمال مدير المستشفى بصفة مؤقتة، ولمدة 3 أشهر تحت الاختبار، والتقييم أو لحين شغل الوظيفة عن طريق الإعلان طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أيهما أقرب، واتخاذ كافة إجراءات شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وجاء تكليف الدكتور علاء الشريف، مديرًا لمستشفى دسوق العام خلفًا للدكتور علاء الأحول، مدير المستشفى بعد تقديمه اعتذارًا رسميًا لوكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ عن الاستمرار في منصبه كمديرًا للمستشفى لظروفه الخاصة.