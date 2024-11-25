حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة

البحرالأحمر- عبدالرحمن القرشي:

في تمام الساعة ٥.٣٠ صباحًا تلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر بلاغا، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقيه إشارة استغاثة من أحد اللانش السياحي "سي ستوري"، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

وكان الانش يقل ٣١ من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من ١٤ فردًا، وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

ونجحت جهود القوات البحرية المصرية في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا آخرين.

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