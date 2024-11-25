محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج -صور

الفيوم ـ حسين فتحى:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1446 هجرية – 2025 ميلادية، والتى نظمتها مديرية الأمن بنادي قارون الرياضي.



حضر القرعة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء محمود مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والعميد هاني زكي بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، والمستشار محمود عبدالتواب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والعقيد محمد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم، والرائد محمود التليتي بالإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بوزارة الداخلية، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أجريت وقائع القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام عدد 1617 مواطنًا ومواطنةً على مستوى المحافظة، فاز من بينهم عدد 385 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم عدد 4 حجاج "كبار سن"، وعدد 381 حاجاً وحاجةً "للأقسام والمراكز".



وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي: عدد 82 لقسمي أول وثان الفيوم، وعدد 52 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، وعدد 67 فرصة لمركز إطسا، وعدد 45 لمركز طامية، وعدد 72 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، وعدد 33 لمركز أبشواي، وعدد 34 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار عدد 195 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج أو حاجة من الأساسيين بالقرعة.



عقب إجراء القرعة العلنية للحج، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1446هجرية، 2025 ميلادية، مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل على توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لآداء مناسكهم بمختلف مشاعر الحج في سهولة ويسر، مطالباً الحجيج بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله قيادةً وشعباً من كل مكروهٍ و سوء.