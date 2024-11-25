وزارة السياحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة حادث غرق يخت بمرسى علم

البحرالأحمر- عبدالرحمن القرشي:

شكلت وزارة السياحة، غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة تطورات الموقف أولاً بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت، لمتابعة تداعيات حادث غرق يخت سياحي بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجرى الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حالياً عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها عن كثب لعمليات البحث والإنقاذ المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الجميع، مؤكدة على تقديرها البالغ لجهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ من كافة الجهات المعنية.

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