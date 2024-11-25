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28 ناجياً و17 مفقوداً في حادث غرق لانش مرسى علم

01:47 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

اللانش السياحي "سي ستوري"

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البحرالأحمر - عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا آخرين.

وأشار المحافظ، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وشدد حنفي، على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

وجاءت أبرز جنسيات ركاب اللنش طبقا لمصادر بمجلس مدينة مرسى علم كالتالي: 4 ألمان و5 أسبان، بالإضافة إلى 2 بلجيك، وواحد صيني، و2 أمريكي و3 سلوفاك و2 سويسريين، و4 بريطانيين و2 بولنديين و4 مصريين و2 نرويجيين وواحد أيرلندي، وواحد فنلندي، بالإضافة إلى الطاقم المصري.

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