تفاصيل إلقاء أول دفعة زريعة سمكية فى النيل بالمنصورة- صور

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الدقهلية- رامي محمود:

ألقى جهاز الثروة السمكية بمحافظة الدقهلية، مليون زريعة سمكية بمياه نهر النيل بمدينة المنصورة وطلخا، بقصد تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج فى محاولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماء ومنع صيد الأسماك الصغيرة.

وحضر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلقاء الزريعة موضحا انه جرى إلقاء "مليون " وحدة من الزريعة من شاطئ نهر النيل بمدينة طلخا، ومن أمام قرية أويش الحجر مركز المنصورة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية في فروع النيل بالتعاون مع جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية .

وأضاف محافظ الدقهلية أننا نستهدف إلقاء نحو 4 مليون و250 ألف وحدة من زريعة الأسماك في نهر النيل خلال العام المالي الحالي ،بغرض زيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية فعلية في الثروة السمكية وزيادة الإنتاج والسعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك .

وأشار محافظ الدقهلية،أن أعمال الاستزراع تهدف إلى المساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية،من منطلق الإهتمام بالثروة السمكية وتنمية البحيرات والموارد المائية ورفع كفاءتها لضمان استدامة الموارد السمكية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك .

من جانبه أكد المهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية بجهاز الثروة السمكية أن الكميات المستزرعة تنوعت بين 500 ألف زريعة أسفل كوبري القطار بطلخا، 500 ألف زريعة بقرية أويش الحجر مركز المنصورة وهي من نوع البلطي النيلي.

وشهد إلقاء الزريعة السمكية السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا ،والعقيد أحمد عطية مدير شرطة المسطحات المائية بالمنصورة،المهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب المصايد بالمنصورة ، محمد حمص المشرف على تطوير بحيرة المنزلة، فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية.