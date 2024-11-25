تفاصيل حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم.. واستمرار عمليات الإنقاذ

محافظات - مصراوي:

شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حادث غرق مأساوي للانش السياحي "سي ستوري" في ساعات الفجر الأولى، مما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.

البداية

بدأت القصة بتلقي مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اللانش الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة يوم٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

استجابة سريعة

بمجرد تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة المعنية بسرعة كبيرة، وجرى إبلاغ القاعدة البحرية ومركز الإنقاذ البحري بالقوات البحرية، والتي بدأت على الفور عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرة هليكوبتر ووحدة بحرية (الفرقاطة الفاتح).

تحديات البحث والإنقاذ

وأشارت المعلومات الأولية إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم، وواجهت فرق الإنقاذ تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية الصعبة وسعة المنطقة التي تم البحث فيها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتم الإعلان عن عدد محدد للناجين أو المفقودين في الساعات الأولى من الحادث.

نجاح عمليات الإنقاذ الجزئي

بعد ساعات من البحث المكثف، كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تمكن فرق الإنقاذ من العثور على بعض الناجين في منطقة الغدير بوادي الجمال.

وأشار المحافظ، إلى نقل الناجين بواسطة طائرة هليكوبتر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين الباقين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة لنقلهم إلى بر الأمان.

استمرار البحث

رغم نجاح عمليات الإنقاذ الجزئي، إلا أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، تؤكد السلطات المحلية أنها تبذل قصارى جهدها للعثور على جميع المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة للناجين.

رسالة المحافظ

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن سلامة الجميع هي الأولوية القصوى، وأنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات حال توفرها. كما وجه الشكر لجميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ على جهودهم المبذولة.

وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين الالتزام بالتوجيهات والابتعاد عن منطقة الحادث، وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينها.

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