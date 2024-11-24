سرعتها 80 كيلومترًا.. ماذا فعلت العواصف في الإسكندرية؟ | حصيلة الخسائر (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

اجتاحت الإسكندرية، اليوم الأحد، عواصف ورياح شديدة تجاوزت سرعتها 80 كيلومترًا/ الساعة، فيما تخطى ارتفاع أمواج البحر المتوسط 6 أمتار، تزامنًا مع بدء نوة "باقي المكنسة".

وخلفت النوة، التي صاحبتها أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة، خسائر في المدينة الساحلية التي تتعرض خلال فصلي الخريف والشتاء إلى 18 نوة، بينها 11 نوة غزيرة الأمطار.

خسائر اليوم الأول لنوة "باقي المكنسة" على الإسكندرية:

تحطم سيارة

تسببت الرياح الشديدة في سقوط لوحة إعلانات على سيارة ملاكي تصادف وقوفها بجوارها عند تقاطع طريق كورنيش الإسكندرية مع شارع البستان، ما أدى إلى تلفيات بالسيارة دون وقوع إصابات.

دفع حي الجمرك بوحدة التدخل السريع والأزمات والكوارث وإدارة أشغال الطريق والإعلانات إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع الإعلان والتحفظ عليه بديوان الحي، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط سقف

وفي منطقة العجمي، تسببت الرياح في سقوط سقف "جمالون" قاعة مناسبات وأفراح بنادي العاملين بشركة الإسكندرية للبترول في منطقة المكس، دون وقوع أي إصابات.

وأوضحت هدى أبو كليلة، رئيسة حي العجمي، أنه جرى رفع السقف بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية وباستخدام السيارة البرج والحفار، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

توقف الترام

تسببت شجرة ضخمة سقطت على حرم ترام الرمل في منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية في توقف حركة الترام مؤقتًا بسبب شدة الرياح، قبل أن تتدخل هيئة النقل العام بالمعدات والأوناش لإزالة العوائق.

حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في شقة سكنية بعقار في منطقة العصافرة قبلي، حيث التهمت النيران بعض محتويات الشقة نتيجة ماس كهربائي جراء الرياح، دون وقوع إصابات.

محطة الرمل

ومع حلول الليل، تسببت الرياح في حدوث ماس كهربائي أدى إلى اندلاع حريق آخر في محل لبيع الأحذية والأدوات الرياضية بميدان محطة الرمل، ما أسفر عن تدمير المحل دون تسجيل إصابات.

أمواج البحر

تسببت سرعة الرياح في ارتفاع أمواج البحر المتوسط على سواحل الإسكندرية، لتصل إلى أكثر من 6 أمتار، ما أدى إلى تجاوزها سور الكورنيش. وواصلت سيارات الصرف الصحي العمل لشفط المياه ومنع تأثيرها على حركة المرور.

الطوارئ مستمرة

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تصاحب نوة "باقي المكنسة" أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.