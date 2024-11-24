ضبط 7.5 طن تبغ مغشوش لتصنيع السجائر في الفيوم

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الفيوم - حسين فتحي:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، وإدارة المراجعة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين، وقسم مباحث تموين الفيوم، حملة مكبرة استهدفت الأسواق لمكافحة السلع المغشوشة.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 أطنان و505 كيلو جرامات من التبغ المغشوش، والذي تبين أنه مكوّن من أوراق أشجار المانجو وبنجر السكر، ومخلوط بزيتون مطحون. تم العثور على المضبوطات معبأة داخل شكائر، ويتم تجهيزها للطحن والتعبئة في كارة ماشية بعزبة حنس، بطريق مركز طامية.

صرح سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، بأنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، بينما تمكن العقيد مصطفى الجندي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، من إلقاء القبض على المتهم.

أخطرت نيابة مركز طامية لتولي التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.