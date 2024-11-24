بلغت سرعتها 47.. رياح شديدة محملة بالرمال تضرب جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لرياح شديدة محملة بالرمال، وأهاب مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مرتادي الطريق الدولي باتخاذ الحيطة والحذر والحد من السرعة نتيجة لنشاط الرياح المحملة بالرمال.

وأكد مركز العمليات في بيان اليوم، أن معظم مدن المحافظة تتعرض لرياح شديدة تنشط على فترات متقطعة، وهذه الرياح محملة بالرمال الخفيفة لتجاوز سرعتها الـ 47 كيلو متر في الساعة، ويسود المحافظ بشكل عام طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، غائم جزئي.

وأوضح البيان، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية والدفع بالمعدات اللازمة لرفع أي تراكمات من الرمال تتركها الرياح على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من سرعة السيارات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن جميع الطرق والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي رغم اضطراب حالة البحر، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 حتى 4 أمتار.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 24 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 23 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 23 والصغرى 16، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 19 و الصغرى 6، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 26 والصغرى 19 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بوسط سيناء.