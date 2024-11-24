الإعدام شنقاً لحفيد وصديقه بتهمة قتل الجدة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، الإعدام شنقا لحفيد وصديقه، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما أقترفوه، لاتهامهم بقتل الجده، حيث قاما بالتسلل لمسكنها أثناء نومها لسرقتها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهمين: سعودى.ح.س" 20 سنة - بدون عمل - مقيم : ش عبد العظيم اسماعيل، عزبة رستم ثان شبرا القليوبية، و"هشام.ص.ا" 22 سنة - سباك - مقيم ش راتب، عزبة رستم ، ثان شبرا القليوبية -في القضية رقم 18141 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1641 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهما في يوم 9/ 3 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليها سنجق سليمان أحمد البالغة من الكبر عتيل، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لهذا الغرض أداة بطشهما - عقار مخدر وتسللا لمسكنها، ونفاذاً لاتفاقهما على قتل ضحيتهما دخل إلى حيث مرقدها وباغتاها حال نومها بأن أطبقا على جيدها وفمها خانقين إياها كتما أنفاسها قاصدين من ذلك إزهاق روحها ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها وصلة رحم الأول فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، إلى أنهما ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات - مصوغات ذهبية - المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليها من داخل مسكنه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عقار مخدر) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.