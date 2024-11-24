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هل أغلقت عواصف نوة "باقي المكنسة" بوغاز الإسكندرية؟.. الميناء يرد

10:54 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

أمطار المكنسة مستمرة على الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم العواصف والتقلبات الجوية المصاحبة لنوة باقي المكنسة.

وأوضح بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، أن الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر لم تصل إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على حركة الملاحة البحرية والسفن.

كانت نوة "باقي المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة تبلغ سرعتها 37 كم/ الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.

ميناء الإسكندرية نوة باقي المكنسة ميناء الدخيلة التقلبات الجوية
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