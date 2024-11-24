إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع صباح اليوم الأحد، حادث تصادم مروع، في نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمي، أمام قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، أسفر عن إصابة 11 شخصا.

أكد مصدر مسؤول في تصريحات لـ"مصراوي"، أن سيارة نقل اصطدمت بحافلة تقل عددا من الركاب، أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وأضاف أنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، ومصاب واحد إلى مستشفى أشمون العام.

وأشار إلى رجال المرور قاموا بإزاحة آثار الحادث عن الطريق لإعادة حركة مرور السيارات لطبيعتها التي توقفت عقب وقوع الحادث.