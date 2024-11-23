حريق هائل يلتهم مخزن أخشاب في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مخزن أخشاب كائن بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مخزن أخشاب كائن بقرية بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات المخزن، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.