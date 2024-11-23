أمطار غزيرة 4 أيام.. تعرف على موعد بدء نوة "باقي المكنسة" - صور

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الإسكندرية- محمد عامر:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغييرات مناخية بدءاً من يوم غد الأحد لتأثر البلاد بمنخفض جوي وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتتزامن توقعات هيئة الأرصاد الجوية مع موعد حلول نوة "باقي المكنسة" والتي يصاحبها أمطار ورياح.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة باقي المكنسة" في السطور التالية:

- تأتي نوة " باقي المكنسة" عقب نوة "المكنسة" والتي ضربت الإسكندرية والسواحل الشمالية بأمطار غزيرة لمدة 3 أيام.

- تبدأ نوة "باقي المكنسة" في 22 نوفمبر من كل عام، وقد تتقدم أو تتأخر يوم أو أكثر.

- تستمر نوة باقي المكنسة غالبًا لنحو 4 أيام.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وشديدة الأمطار.

- سُميت باقي المكنسة لأنها تأتي بعد المكنسة وتكنس البحر ورياحها قوية - بحسب الصيادين.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.