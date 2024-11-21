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تربص له بالطريق.. شاب يقتل آخر ثأرًا لأخيه بالبحيرة

11:24 م الخميس 21 نوفمبر 2024

تعبيرية

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البحيرة - أحمد نصرة:

طعن شاب آخر عدة طعنات بسكين، وأرداه قتيلًا في الحال، اليوم الخميس، في واقعة ثأر شهدتها مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى حوش عيسى، تامر.م.ا جثة هامدة ويوجد بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نبيل.ع.ش، وذلك انتقاما لمقتل شقيقه على يد شقيق المجنى عليه فى شهر يونيو الماضي، بعد التعدي عليه بآلة حادة بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعى وأسبقية ري الأرض.

وعلى إثر ذلك ترصد المتهم للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنه عدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته، ثم سلم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.

حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جريمة قتل حادث طعن مدينة حوش عيسى البحيرة مستشفى حوش عيسى
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