بينهم 9 أطفال.. ننشر أسماء ضحايا الكلب المسعور بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء 20 شخصاً، بينهم 9 أطفال، هاجمهم كلب مسعور في بعض شوارع مركز ملوي جنوب المنيا، مساء اليوم الخميس.

وضمت أسماء المصابين كل من: محمود محمد ربيع، 12 سنة، محمود مصطفى عبد الله، 33 سنة، عمرو كمال محي، 41 سنة، محمد أحمد حسن، 3 سنوات، عمرو علي محمد، 13 سنة، نعيم حكيم مهدي، 10 سنوات، ملك عبد الفتاح عبد الحميد، 5 سنوات، أحمد خفاجه حلمي، 34 سنة، يوسف علي رجب، 13 سنة.

كما أصيب: شحاته عبد التواب شحاته، 52 سنة، محمد نبيل محمد، 43 سنة، أحمد علاء الدين مصطفى، 63 سنة، محمد صديق طه، 40 سنة، ندى طه أنور، 12 سنة، عمر علي محمد علي، 13 سنة، علي محمد محمد، 40 سنة، حلا أحمد زين، 5 سنوات، طه محمد عويس، 11 سنة، أحمد ناصر محمد، 30 سنة، خالد جاد الرب عبد المحسن، 44 سنة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي بلاغاً بوجود كلب مسعور قام بمهاجمة عدد من المواطنين وعقرهم أثناء تواجدهم في عدة مناطق بوسط المدينة، وفر هاربًا، ولم يتمكن الأهالي من قتله.

جرى إخطار مديرية الطب البيطري لتشكيل فريق لمطاردة الكلب، والتخلص منه بعد تتبعه بعدة مناطق.

فيما تم توجه المواطنين ممن عقرهم الكلب إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي المصل اللازم، والرعاية الطبية.

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