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كلب مسعور يعقر 20 مواطنًا بالمنيا والطب البيطري يطارده

08:25 م الخميس 21 نوفمبر 2024

كلب مسعور أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 20 شخصًا، مساء اليوم الخميس، إثر هجوم كلب مسعور عليهم في مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي المصل اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي بلاغًا بوجود كلب مسعور قام بمهاجمة عدد من المواطنين وعقرهم أثناء تواجدهم في عدة مناطق بوسط المدينة، وفر هاربًا، ولم يتمكن الأهالي من قتله.

تم إخطار مديرية الطب البيطري لتشكيل فريق لمطاردة الكلب والتخلص منه بعد تتبعه في عدة مناطق.

كما تم توجه المواطنين الذين عقرهم الكلب إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي المصل اللازم والرعاية الطبية.

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