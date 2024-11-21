مصرع طفلين وإصابة 11 في حادث تصادم بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين وقع مساء اليوم الخميس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية عرب مطير بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدخل قرية عرب مطير، ووجود وفيات ومصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن التصادم وقع بين سيارتين ربع نقل محملتين بعمال كانوا في طريق عودتهم من المزارع.

أسفر الحادث عن وفاة طفلين وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة ومستشفى الإيمان العام، فيما نُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.