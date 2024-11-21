أماكن بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 في 28 مكتب بريد بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

ينشر مصراوي أسماء وعناوين مكاتب البريد يتوفر بها كراسات شروط برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين المرحلة 5، وذلك على مستوى الإسكندرية برج العرب وعددها 28 مكتب بريد.

وبرنامج "سكن لكل المصريين" هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، وحاليًا، يتم طرح المرحلة الخامسة من البرنامج، والتي تشمل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء.

وتتضمن المرحلة الحالية 78730 وحدة سكنية، منها وحدات بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، ويتم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، مع توفير تسهيلات خاصة لهم.

وعن شروط التقديم يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمقدمي الطلبات 3500 جنيه، وألا يزيد عن 15000 جنيه للأسرة و12000 جنيه للفرد.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات حيث تم تخصيص 358 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتوزيع الكراسات، ويتم ملء استمارة الحجز المرفقة مع الكراسة وإرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة إثبات الدخل وشهادات الحالة الاجتماعية.

وجاءت أماكن طرح كراسات شقق سكن لكل المصريين 5 بجميع المحافظات كالتالي: