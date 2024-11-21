11 مكتب بريد.. ننشر أماكن بيع كراسات الإسكان في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

أعلن أشرف عثمان، مدير بريد الفيوم، عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي بجميع مكاتب البريد المنتشرة بمحافظة الفيوم.

وأوضح عثمان أن 11 مكتب بريد على مستوى المحافظة خصصت لاستقبال طلبات المواطنين، حيث بدأت مكاتب البريد في بيع كراسات الشروط لذوي الهمم فقط اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر.

أما بالنسبة لباقي المواطنين، فسيتم فتح باب التقديم للحصول على كراسات الشروط اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.

ودعا مدير بريد الفيوم جميع المواطنين المستوفين الشروط إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد من مكان إقامتهم لاستكمال إجراءات التقديم والحصول على كراسات الشروط.

مكاتب البريد التي تستقبل الطلبات:

الفيوم الرئيسي

مدينة الفيوم الجديدة

الجون

دار الرماد

أطسا الرئيسي

فرعي أطسا

سنهور القبلية

سنورس

دمشقين

طامية الرئيسي

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