الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بترعة القاصد فى المنوفية

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محافظات - مصراوي:

شهد طريق "جنزور - شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، حادثًا مروعًا صباح اليوم الخميس، حيث انقلبت سيارة ميكروباص داخل ترعة القاصد، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، بلاغا بوقوع الحادث، وتوجه اللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وعدد من الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل مع تداعيات الحادث، وانتشال السيارة ونقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقى العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأسفر الحادث عن وقوع حالة وفاة واحدة و7 مصابين (6 حالات بالتعليمي وحالة أخرى بمعهد الكبد).

من جانبه توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل، ومقدمًا خالص التعازي لأسرة المتوفى ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.