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مصرع طالب غرقا في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

10:51 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاربعاء، جثة طالب، 16 عاما، لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بالدفن عقب انتهاء التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات شبرا الخيمة يفيد بعثور الأهالي على جثة طالب تطفوا على مياه ترعة الإسماعيلية أمام شركة البترول بمسطرد.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى "محمد ا" 16 عاما، غرق أثناء الاستحمام بالترعة واللعب هو وأصحابه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة للمتوفى، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبة مراد بهتيم بشبرا الخيمة.

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