ضبط مالك مخبز بلدي بتهمة الاستيلاء على 4 أطنان دقيق مدعم في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مالك مخبز بلدي بتهمة الاستيلاء على نحو 4 أطنان دقيق بلدي مدعم والتصرف في الحصة التموينية في غير الغرض المخصص لها بهدف تهريبه بالسوق السوداء.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إن إدارة الرقابة التموينية نفذت حملات على المخابز البلدية ومتابعة الأسواق، أسفرت عن ضبط مالك أحد المخابز بتهمة التصرف في 75 جوال دقيق بلدي مدعم زنة كل منها 50 كجم بإجمالي 3750 كيلو جرامًا.

وأضاف "القلش" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط ماكينة صرف خبز تابعة لأحد المخابز في مخبز آخر بهدف التربح غير المشروع.

كما جرى تحرير 26 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات في المخابز البلدية، و5 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع في الأسواق، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أن الحملات جاءت بناءً على تعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ومكافحة تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.