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انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقًا في ترعة ببني سويف

09:08 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

غرق طفلة بترعة

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، مساء اليوم الأربعاء، في إحدى الترع بقرية حاجز بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتعرض شهد عبدالله محمد، 5 أعوام، للغرق في فرع نمرة واحد بترعة قرية حاجز بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

جرى التوجيه بسرعة انتشال الجثة، وانتقلت قوة من الإنقاذ بالحماية المدنية وتمكنت بمساعدة الأهالي من انتشال جثة الطفلة، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

انتشال جثة طفلة غرق طفلة بني سويف
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