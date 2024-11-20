لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.. تخصيص 6 مكاتب بريد بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال ربيع الدسوقي، مدير البريد المصري بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص 6 فروع للبريد المصري على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، لشراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم على الوحدات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأضاف في تصريح اليوم الأربعاء، أن التقديم على هذه الوحدات في الفترة من 18 حتى 25 نوفمبر الجاري لذوي الهمم، ومن المقرر أن يبدأ من 26 نوفمبر الجاري لجميع المواطنين وحتى 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه جرى تحديد سعر كراسة الشروط المطروحة بمكاتب البريد بمبلغ 300 جنيه، والمصروفات الإدارية 355 جنيهًا، بإجمالي 655 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه المكاتب هي مكتب طور سيناء الرئيسي، ومكتب طور سيناء الفرعي، ومكتب شرم الشيخ الرئيسي بالهضبة، ومكتب رأس سدر الرئيسي، ومكتب أبو رديس الرئيسي، ومكتب نويبع الرئيسي.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت عددًا من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وأعلنت الوزارة عن طرح كراسة الشروط داخل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.