فصل وتصالح.. أول رد من الحضانة على واقعة ضرب الطفلة بالغربية

الغربيةـ مروة شاهين:

علّقت إدارة إحدى الحضانات الخاصة بقرية تطاي بمركز السنطة على واقعة تداول فيديو يظهر اعتداء معلمة على طفلة بالضرب بسبب عدم قدرتها على القراءة، مؤكدة أن الحادثة تعود إلى أوائل شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح مصدر بالإدارة في تصريح لمصراوي، أن الحضانة قامت بفصل المعلمة المتورطة في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة فور علمها بالحادث، كما تم التواصل مع أسرة الطفلة وتقديم اعتذار رسمي لهم، حيث انتهى الأمر بعقد جلسة صلح بين الطرفين.

وصرّحت حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بأنه جرى تشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الأمر.وأوضحت اللجنة أن المعلمة المعنية قد تم فصلها بالفعل فور وقوع الحادث، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة وكشوف الحضور، التي أكدت أن الواقعة تعود إلى أوائل شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت وكيل الوزارة أن أسرة الطفلة لم تحرر أي محاضر رسمية ضد الحضانة، وتم التأكد من التصالح بين الطرفين عقب اتخاذ الحضانة الإجراءات اللازمة بفصل المعلمة.

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