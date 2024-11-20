بالصور- محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين فى اللقاء الأسبوعى

أسوان – إيهاب عمران:

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، والذى شهد استماعه لمطالب وشكاوى 110 مواطنين.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال السكرتير المساعد بالمعاينة الميدانية لبحث ودراسة مشكلة الصرف الصحى بإحدى العمارات السكنية بمنطقة بالحديد والصلب بمنطقة كيما، مع سرعة قيام مسئولى الصرف الصحى بالتنسيق مع شركة كيما لإعداد المقايسات الفنية وتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ أعمال الإصلاح وتطوير خطوط وشبكات الصرف الصحى بالمنطقة، بالإضافة إلى إيفاد لجنة فنية لإيجاد الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الشرب بإحدى العمارات السكنية بجوار مستشفى الصداقة.

ووجه المحافظ رئيس مدينة أسوان بمتابعة طلب أحد المواطنين وتسريع إجراءات التصالح المقدمة منه وإنهاؤها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة لفتح صيدلية بمنطقة الشلال لخدمة الأهالى وتوفير الأدوية والعلاجات المطلوبة للحالات المرضية.

كما أعطى إسماعيل كمال تعليماته لمسئولي التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بدراسة طلبات الندب أو إلغاؤه طبقاً لموافقة اللجان المركزية المختصة ، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بتوفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعى لصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية علاوة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لبعض الحالات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص بواسطة مديرية العمل، مع دراسة طلب أحد ذوى الهمم بشأن رعاية تنظيم بطولة مخصصة لألعاب الشطرنج، وذلك عقب التنسيق مع مسئولى الإتحاد وكافة الجهات المعنية باللعبة لتشجيع شبابنا على تنمية وصقل مهاراتهم بالشكل المطلوب .