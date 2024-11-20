أول رد من التضامن على واقعة الضرب الوحشي لطفلة حضانة بالغربية

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الغربيةـ مروة شاهين:

قالت حسناء أحمد إبراهيم وكيل وزارة التضامن بالغربية، إن واقعة اعتداء معلمة على طفلة صغيرة داخل حضانة خاصة بقرية تطاي بدائرة مركز السنطة، أمر سيئ للغاية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن بالغربية في تصريحات لمصراوي، أن واقعة اعتداء معلمة بالضرب على طفلة داخل الحضانة حدثت منذ شهرين، ومالكة الحضانة فصلت المعلمة بتاريخ 3 أكتوبر الماضي.

وتابعت جرى إرسال إنذار إلى الحضانة محل الواقعة بسبب المخالفة وزيادة أعداد الأطفال داخل الحضانة عن العدد القانوني.

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