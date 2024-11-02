بعد غرق الشارع الرئيسي.. إصلاح كسر في ماسورة مياه بطور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الطور، أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه من المحطة الرئيسية إلى أحياء المدينة، وذلك بعد عمل استغرق أكثر من 15 ساعة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى التواصل مع شركة المياه عقب تلقي غرفة العمليات بلاغًا يفيد حدوث كثر بخط مياه بأحد شوارع حي المنشية، وتسبب في غرق الشارع الرئيسي وبعض الشوارع الفرعية بالكامل.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى الدفع بالمعدات اللازمة، وانتقال مسئولي شركة مياه الشرب إلى موقع البلاغ، وتبين حدوث كسر بجزء من خط المياه، وانقطاع المياه عن عدد من الأحياء السكنية، وجرت أعمال الإصلاح وتغيير جزئي لخط المياه

وأكد أن أعمال الإصلاح استمرت منذ مساء أمس حتى اليوم، وجرى شفط المياه من الشارع، والانتهاء من أعمال الردم والتسوية بموقع الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.