أول ضحايا الأمطار.. وفاة شاب صعقًا بالتيار الكهربائي في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء عمله على ماكينة كهربائية وسط هطول غزير للأمطار في قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم إيداع جثمانه في مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من العميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أهالي قرية طنبارة، بمصرع شخص "إدعاء صعق بالتيار الكهربائي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى، وبالفحص تبين مصرع "أحمد عبدالنبي عبدالباسط، 19 عامًا"، مقيم بقرية طنبارة.

واستدعيَت أسرته، وأكدوا أن المتوفي أثناء عمله على إحدى الماكينات الكهربائية وهطول الأمطار، تسببت الأمطار في حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى صعقه بالتيار الكهربائي وتوفي على الفور، ولم يتهموا أحدًا في الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.