دقيقة حداد على روح اللاعب محمد شوقي في مسابقات كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت لجنة مسابقات كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الوقوف دقيقة حدادًا على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفرالشيخ محمد شوقي في جميع مسابقات المنطقة خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك عقب وفاة اللاعب خلال وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، وتشييع جنازته بمسقط رأسه قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية.

كانت مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة إثر تعرضه بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

وجرى نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ويتلقى العلاج الآن على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى ليعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.