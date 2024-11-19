اليوم.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية بسبب "نوة المكنسة"- صور

بالصور ـ قطع المياه في منفلوط لإصلاح خط شارع العشرين

الإسكندرية – محمدالبدري ومحمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرا للتقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته خلال بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وتتعرض الإسكندرية إلى موجات من الأمطار الغزيرة على أحياء المحافظة، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة المكنسة المتوقع لها أن تستمر 4 أيام.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/ الساعة والرطوبة 73%، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

يشار إلى أن نوة المكنسة سُميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين، ويعقبها نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.