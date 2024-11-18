محافظ كفر الشيخ يوجه برفع التأهب لمواجهة الأمطار الغزيرة (صور)
11:12 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة، دون أن تؤثر على حركة السير في الطرق العامة والسريعة.
وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة بالتحرك الفوري لمواجهة التغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة بعد سقوط الأمطار.
كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية في مدن ومراكز كفر الشيخ برفع درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع لضمان عدم عرقلة حركة سير المواطنين.
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