بالصور ـ قطع المياه في منفلوط لإصلاح خط شارع العشرين

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بشارع العشرين بمركز منفلوط؛ مشيرةً إلى أن فريق العمل والحفار الخاص بالشركة متواجدان في الموقع، حيث يجري الحفر حاليًا.

وقالت شركة المياه في بيانها، إنه جرى قطع المياه في مدينة منفلوط وإغلاق المحابس بسبب تسرب المياه في شارع العشرين، كما يجري سحب المياه باستخدام 4 سيارات ومضخة واحدة، بالإضافة إلى حفار لتأمين الموقع والبدء في أعمال الإصلاح.

وأكدت الشركة أنها تقوم بالكشف على الخط المتسرب وتجهيز الأدوات والقطع اللازمة لإتمام عملية الإصلاح في أسرع وقت ممكن. كما ناشدت المواطنين التعاون مع فرق الصيانة لتسريع إنجاز الأعمال، مشددةً على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد خدمة المياه إلى المنطقة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وستقوم بإبلاغ المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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