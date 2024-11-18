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بالصور.. انفجار خط مياه الشرب يغمر شوارع منفلوط بالمياه

09:03 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط مياه الشرب
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط مياه الشرب
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط مياه الشرب
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط مياه الشرب
  • عرض 12 صورة
    مياه تغمر شوارع منفلوط (5)
  • عرض 12 صورة
    مياه تغمر شوارع منفلوط
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط مياه الشرب
  • عرض 12 صورة
    مياه تغمر شوارع منفلوط
  • عرض 12 صورة
    مياه تغمر شوارع منفلوط
  • عرض 12 صورة
    مياه تغمر شوارع منفلوط
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط مياه الشرب
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أسيوط ـ محمود عجمي:

تعرض خط مياه الشرب في شارع العشرين بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط لانفجار، مما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه فور تلقي البلاغ من أهالي المنطقة، انتقل فريق فني متخصص وسيارات لكسح المياه إلى الموقع.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الحفر جارية للوصول إلى مكان الكسر في الماسورة.

وأكدت الشركة أنه تم قطع مياه الشرب عن مركز منفلوط لحين إصلاح الكسر، مع إرسال أربع سيارات لكسح المياه وحفار وبدال وفريق عمل متكامل. كما تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركات الكهرباء والغاز لضمان سرعة استعادة الخدمة.

انفجار خط مياه الشرب منفلوط مياه أسيوط انفجار ماسورة
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