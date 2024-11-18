محافظ الغربية: مجلس مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية على أحدث المعايير

الغربية – مروة شاهين:

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، حرصه على متابعة مستجدات العمل بمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، الذي يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير الهندسية لتلبية احتياجات المواطنين.

يقام المشروع على مساحة 2842 مترًا مربعًا في شارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية. ويضم المجلس الجديد مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورًا، مجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تقدم الخدمات بشكل مميكن وسريع.

وأشاد المحافظ بمعدلات الإنجاز، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم الممكنة لتسريع العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر لضمان إتمام المشروع في الوقت المحدد. وأشار الجندي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.