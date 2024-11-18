إعلان

محافظ الغربية: مجلس مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية على أحدث المعايير

07:54 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية – مروة شاهين:

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، حرصه على متابعة مستجدات العمل بمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، الذي يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير الهندسية لتلبية احتياجات المواطنين.

يقام المشروع على مساحة 2842 مترًا مربعًا في شارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية. ويضم المجلس الجديد مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورًا، مجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تقدم الخدمات بشكل مميكن وسريع.

وأشاد المحافظ بمعدلات الإنجاز، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم الممكنة لتسريع العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر لضمان إتمام المشروع في الوقت المحدد. وأشار الجندي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.

أشرف الجندي محافظ الغربية مدينة المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع ثلاثينية ألقت بنفسها من أعلى منزلها بقنا

إعلان

إعلان

عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: الحافلة المتضررة في عملية تفجير تل أبيب كان بها جنود
عاجل| نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس
* تطبق قريبا.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات