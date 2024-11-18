محافظ الغربية: المحلة الكبرى على أبواب تحول صناعي كبير

الغربية - مروة شاهين:

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مدينة المحلة الكبرى، التي تُعد من أعرق المدن الصناعية في مصر، على أبواب تحول صناعي كبير يجعلها واحدة من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى خطوات جادة لتحويل المدينة إلى صناعية من الطراز الأول، مما يعزز مكانتها على خريطة الصناعة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية بالمهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مستجدات مشروع تطوير الشركة وتعزيز التعاون بين المحافظة والشركة في مختلف المجالات.

واستعرض المهندس أحمد بدر آخر تطورات مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تمت مناقشة نسب الإنجاز في مختلف مراحل التطوير، بما في ذلك المصانع الجديدة التي سيتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية. وأشار إلى أن هذه التطورات ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي. كما أكد على أهمية تدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته من خلال برامج تدريبية متخصصة.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف الجندي بما تم تحقيقه من تقدم في أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي وإحياء القلاع الصناعية الكبرى. وأكد الجندي أن شركة غزل المحلة تُعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل دعمها بكل إمكانياتها لتذليل أي معوقات أمام سير الأعمال في المشروع.