بالصور..حريق هائل يلتهم عددا من العشش في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل، في عدد من العشش الكائنة بقطعة أرض زراعية بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، وامتدت النيران لبعض أشجار النخيل، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجرت السيطرة على ألسنة النيران، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، و تحرر محضر بالواقعة.