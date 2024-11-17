من أسرة واحدة.. 6 مصابين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة جبنة وبيض فاسدة داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول "محمود. ج. ع"، 40 عامًا، وزوجته "شيماء. ع. هـ"، 37 عامًا، وأبنائه "جنة"، 14 عامًا، و"مروان"، 12 عامًا، و"جودي"، 9 أعوام، و"جومانا"، عامين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وإسهال، واشتباها في التسمم الغذائي عقب تناولهم جبنة وبيض فاسدين بمنزلهم.

تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وتم حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية. كما تم تحرير محضر بالواقعة.