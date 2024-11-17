تجدد خصومة ثأرية يشعل حريقًا بـ 4 منازل في أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين بإشعال النار في 4 منازل بمنطقة التكية بقرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك على خلفية تجدد خصومة ثأرية قديمة بعد إصابة شخص اليوم الأحد.

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على حريق اندلع في 4 منازل بمنطقة التكية بقرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، نتيجة تجدد خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء.

وقال شهود عيان من أهالي القرية إن الخصومة الثأرية تعود لنحو عام، على إثر مشاجرة بين عائلتي "مناع" و"محمد"، قتل على إثرها شخص من عائلة مناع. وأشاروا إلى أن الخصومة تجددت اليوم بعد إصابة شخص آخر من عائلة مناع، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وأضاف الأهالي أن أفرادًا من عائلة مناع قاموا بإشعال النيران في 5 منازل لعائلة محمد بالقرية.

أظهرت المعاينة الأولية نشوب الحريق في أربعة منازل تعود إلى "زين. م" بالطابق الأرضي، وأشقائه "مصطفى" بالطابق الأول علوي، و"علاء" بالطابق الأرضي، و"علي" بالطابق الأرضي. وأسفر الحريق عن تدمير أثاث المنازل، وتمت السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة.

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