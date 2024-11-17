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السيطرة على حريق شب في 4 منازل بأسيوط نتيجة خصومة ثأرية -صور

04:48 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، اليوم الأحد، على حريق اندلع في 4 منازل بمنطقة التكية بقرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، نتيجة تجدد خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء.

أظهرت المعاينة الأولية نشوب الحريق في أربعة منازل تعود إلى "زين. م" بالطابق الأرضي، وأشقائه "مصطفى" بالطابق الأول علوي، و"علاء" بالطابق الأرضي، و"علي" بالطابق الأرضي. وأسفر الحريق عن تدمير أثاث المنازل، وتمت السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة.

قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق خصومة ثأرية حريق محافظة أسيوط
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