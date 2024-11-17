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"سرقوا كليتي".. سيدة تحرر محضرًا ضد طبيبين فى البحيرة (ما القصة؟)

02:21 م الأحد 17 نوفمبر 2024

سرقة كلية سيدة

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البحيرة - أحمد نصرة:

حررت سيدة من محافظة البحيرة، بلاغًا رقم 11369 لسنة 2024 إدارى قسم دمنهور، تتهم فيه طبيبين بسرقة كليتها عقب إجرائها جراحة طبية.

واتهمت "غدير. ع" مقدمة البلاغ، الطبيبين بإيهامها بوجود ورم سرطاني على الكلية اليمنى، وقررا بوجوب إجراء جراحة استئصال الكلية المذكورة والحالب الأيمن، لأن السرطان يهدد بالانتشار بالجسم.

وأضافت في بلاغها: " أجرى الطبيب الأول بناء على تشخيص قدم من الطبيب الثاني عملية استئصال للكلية المذكورة وأخبرني بأنني سأخضع لجلسات الكيماوي عقب ظهور نتيجة تحليل الورم المذكور، إلا أن النتيجة جاءت صادمة وهي أنني غير مصابة بالسرطان، وأنه كان مجرد ورم حميد لم يكن يستدعي استئصال كليتي".

وأضافت،: "أن الأمر كان يقتضي فقط أخذ عينة وتحليلها قبل استئصال الكلية لبيان عما إذا كان الورم خبيث أم حميد، وفي ضوء تحليل تلك العينة يقرر الطبيب هل سوف يتم استئصال الورم أم لا؟".

وطالبت السيدة، التحقيق في اتهامها للطبيبين بسرقة كليتها بهدف الاتجار بها.

محضر ضد طبيبين البحيرة جراحة طبية استئصال الكلية
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