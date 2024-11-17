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لأول مرة.. مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر -صور

01:26 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (7)
  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (8)
  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (1)
  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (2)
  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (5)
  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (3)
  • عرض 8 صورة
    مهرجان شرم الشيخ يخصص أنشطة ترفيهية لأطفال وادى مندر (6)
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جنوب سيناء - رضا السيد:

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، في دورته التاسعة، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسرحية لأطفال وادي مندر، وذلك تحت إشراف الفنانة والمدربة سها كحيل، وتقام الأنشطة بالمسرح الخارجي لقصر ثقافة شرم الشيخ.

و أعربت الفنانة والمدربة سها كحيل، عن سعادتها بتمثيل جزء من المهرجان، كون المهرجان له مكانة خاصة وتشارك فيه منذ دورته الاولى، مؤكدة انه يشهد العديد من التغيرات في كل دورة جديدة، مما جعله متميز.

وعن الأنشطة التى تقدمها للأطفال قالت، إن المهرجان خصص مسابقة لمسرح الطفل والنشء، من خلال وضع أنشطة للطفل ضمن فعالياته، ومنها عروض تستعين بالعرائس، وعرض آخر عن الحياة البحرية يعتمد على المسرح الأسود، والعرض الثالث يعتمد على البانتومايم والذي من خلاله سيقوم الأطفال بعمل " الماسك المحايد " الخاص بالبانتومايم .

وأكدت أنه سيجري اختيار الأطفال ثلاثة مشاهد وشخصيات من العروض ليطبقوا عليها الأنشطة، لافتة إلى أنه من الأنشطة الهامة منها الأنشطة الخاصة بمدارس وادى مندر كون لأطفال هناك غير متصلين بالتكنولوجيا، وسنقدم لهم مجموعة من الأنشطة مثل الطباعة على القماش، وتأكيدا على هويتهم المصرية سيقومون بطباعة علم مصر وأشياء تتعلق بالتراث المصري ، وذلك من خلال العمل مع الأطفال بالمراحل "الإبتدائية والإعدادية والثانوية".

وانطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بقصر ثقافة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل الدورة التاسعة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، و اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي مازن الغرباوي أطفال وادى مندر قصر ثقافة شرم الشيخ
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