العثور على عامل مقتول داخل مزرعة في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لكشف لغز العثور على شخص مقتول طعنا بسكين داخل مزرعة بقرية نشا التابعة لمركز نبروة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بالعثور علي جثة شخص مقتولا داخل مزرعة بقرية نشا مركز نبروه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص وبها آثار وخز بسكين في الظهر وعلى المخ لشخص يدعى" أحمد أنور عبد الهادي، 41 سنة".

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين فى ارتكاب الواقعة.