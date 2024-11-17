مقتل طالب بطلق ناري بإحدى قرى ملوي في المنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي طالب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر إصابته بطلق ناري بعد أن أطلق شاب طلقات ناريه تجاهه هو وآخرين، ظنًا منه أنهم يريدون سرقة مشغولات ذهبية بحوزته، بأحد الطرق بمركز ملوي جنوب المنيا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث قتل لطالب، يقيم قرية قلبا التابعة لمركز ملوي، وهروب الجاني.

على الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية والإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين مقتل "سيد. ه"، 15 عاما، طالب، إثر تلقيه طلقة نارية بالبطن.

وبحسب شهود عيان، فإن المتهم بقتله "ز. أ" فر هاربا، بعد أن تم إلقاء حجر على سيارة أجرة كان يستقلها بطريق فرعي، وظن أن هناك من يريد استيقافه لسرقة مشغولات ذهبية بحوزته، فأخرج سلاحه الناري وأطلق النار مما تسبب في مقتل الطالب.

تمم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة ضبط المتهم.