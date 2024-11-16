بالأسماء.. إصابة 10 سيدات في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 10 سيدات بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل، على طريق الجيزاوية، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل على طريق الجيزاوية بالقرب من كمين ميدوم بدائرة مركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "حنان.أ.م" 30 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و"هيام.س.ن"، 29 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و "نادية.م.أ"، 30 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، و"نورا.م.م"، 30 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"دعاء.ر..س"، 29 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و "صفاء.ف.ر"، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"جميلة.س.ت"، 32 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة، و "حنان.ر.س"، 30 عامًا، سحجات وكدمات، و "نورا.ب.ع"، 28 عامًا، جروح وسحجات بالجسم، و "دنيا ب.م"، 28 عامًا، مصابة ورفضت النقل بالإسعاف.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.