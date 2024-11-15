إحالة أطباء وصيادلة بمستشفى الواسطى في بني سويف للتحقيق -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

قررت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء اليوم الجمعة، خلال زيارتها المفاجئة لمتابعة سير العمل بمستشفى الواسطى المركزي، إحالة عددا من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، ومسئولي الأمن للتحقيق بالشؤون القانونية، لتغيبهم عن العمل، فضلا عن رصد بعض السلبيات خلال الجولة.

كانت وكيل وزارة الصحة، تفقدت الأقسام المختلفة داخل المستشفى، لمتابعة تواجد أطقم النوبتجية، كما أوصت بتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدلية، والاستقبال والطوارئ، وذلك بعد شكاوى المرضى من عدم توافر الأدوية داخل المستشفى، وأكدت على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين المترددين على المستشفى خلال الفترات المسائية.

ووجهت سماح جاد، بصرف مكافأة لتمريض حضانة الأطفال المبتسرين، وفنيي الإشاعة، تقديرًا لجهودهم والأداء المتميز في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى.