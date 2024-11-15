بالصور.. طلاب جامعة بورسعيد يختارون ممثليهم في انتخابات حماسية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت جامعة بورسعيد، مشاركة طلابية واسعة، خلال فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الجديد 2024/2025، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور، شريف صالح، رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة أمل خليل، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد بيومي الشافعي، المشرف على الإدارة العامة لرعاية الطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية.

شهد مسرح الجامعة تجمع كبير للطلاب، وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر من جميع كليات الجامعة، قبل أن يتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، وعي الطلاب وقدرتهم على خوض هذه التجربة الديمقراطية، داعيا الطلاب إلى الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، لافتا أن الجامعة شكلت لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 برئاسة الدكتور أحمد بيومي الشافعي، وعضوية كل من: الدكتور محمد رزق قميحة، ومحمد شعبان، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، ومدير عام الشئون القانونية، وذلك لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، وجرى تشكيل لجان فرعية بالكليات للإشراف لتذليل العقبات أمام الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة تتمثل في تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، حيث أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وتعمل على صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

وأكد أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية التي جرت على أساسها في ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنجازات فى مختلف مجالات الحياة.