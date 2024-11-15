290 جنيهًا للكيلو.. محافظ أسيوط يعلن عن طرح لحوم بلدي بأسعار مخفضة

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء طرح اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو في منفذ الثروة الحيوانية بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط، بالإضافة إلى طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومتابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

جاء الإعلان خلال جولة ميدانية لمنافذ الثروة الحيوانية بمنطقة السادات، رافقه فيها اللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، ويسري كامل، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقرر محافظ أسيوط، رفع كفاءة المنافذ التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بمنطقة السادات، وبيع منتجات محطات الثروة الحيوانية من لحوم وألبان ومشتقاتها. تم البدء في طرح العجول المذبوحة تحت إشراف الطب البيطري بسعر 290 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق بفارق يصل إلى 110 جنيهات.

وتابع المحافظ، عملية بيع اللحوم للمواطنين، وتفقد السيارة المتنقلة التابعة للمحافظة لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، وهو أقل من سعر السوق بفارق 25 إلى 30 جنيهًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بتخفيض أسعار بيض المائدة.

وأكد المحافظ، أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ودعا المحافظ إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لمحاولات التجار المتلاعبين بأسعار السلع، والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين.